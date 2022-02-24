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مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 12:58 مساء
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
شعار المجلس الأعلى للدولة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر المجلس الأعلى للدولة بأغلبية التصويت، تشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات في أجل أقصاه 31 مارس المقبل، على أن تنجز أعمالها قبل نهاية أبريل، ثم الحديث على السلطة التنفيذية.

وقال عضو المجلس سعد بن شرادة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المجلس صوت بالأغلبية على رفض تعديل الإعلان الدستوري رقم 12، الذي أجراه مجلس النواب.

وأوضح شرادة، أن 51 عضوًا في المجلس رفضو التعديل، من أصل 57 عضوًا حضروا جلسة اليوم الخميس.

وأشار إلى اتفاق الأعضاء على أن اللجنة المشكلة ستتولى وضع قاعدة دستورية على ضوئها تُجرى انتخابات برلمانية.

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