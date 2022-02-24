عقيلة يدعو النواب إلى حضور جلسة رسمية الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد الإثنين المقبل.

وستُعقد الجلسة في مقر المجلس بمدينة طبرق، حسب الدعوة المنشورة على موقع المجلس الإلكتروني.

وكان مقررًا عقد جلسة لمجلس النواب الإثنين الماضي، لمناقشة تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، لكنها لم تعقد.

وجاء ذلك بسبب عدم تقدم باشاغا بالتشكيل، وأرجعت عضوة مجلس النواب، أسماء الخوجة، سبب التأخر إلى «ضغوطات من عدة أطراف».

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في حين، أعلن المكتب الإعلامي لباشاغا، الثلاثاء الماضي، أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تتم بطريقة سلسة وفعالة دون أية عقبات، مشددًا على أن «التشكيلة الوزارية ستراعي معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة».

وقال المكتب، إن التشكيلة الوزارية سوف تقدم إلى مجلس النواب لنيل الثقة في موعدها المقرر، وهي المدة الزمنية المحددة في قرار التكليف.



ونص قرار تكليف باشاغا الصادر عن «النواب» في 10 فبراير الجاري على أن «يتولى تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار مجلس النواب».