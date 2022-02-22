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مكتب باشاغا: التشكيلة الحكومية ستقدم في موعدها وتراعي الكفاءة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 09:39 مساء
مكتب باشاغا: التشكيلة الحكومية ستقدم في موعدها وتراعي الكفاءة
باشاغا متحدثا إلى الليبيين بمناسبة ذكرى الثورة، الخميس 17 فبراير 2022. (فيديو الكلمة)
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تتم بطريقة سلسة وفعالة دون أية عقبات، مشددًا على أن «التشكيلة الوزارية ستراعي معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة».

وقال المكتب، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن التشكيلة الوزارية سوف تقدم إلى مجلس النواب لنيل الثقة في موعدها المقرر، وهي المدة الزمنية المحددة في قرار التكليف.

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ونص قرار تكليف باشاغا الصادر في 10 فبراير الجاري على أن «يتولى تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار مجلس النواب»، وهو ما يعني أن الموعد المفترض في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأمس الإثنين، أرجعت عضوة مجلس النواب، أسماء الخوجة، سبب تأخر رئيس الوزراء المكلف في تشكيلته الحكومية إلى ما وصفته بـ«ضغوطات من عدة أطراف».

وبينما كان مقررًا عقد جلسة لمجلس النواب أمس الإثنين، لمناقشة تشكيل حكومة فتحي باشاغا، لكن النائبة الخوجة اعتبرت أن «تقديم التشكيلة الوزارية قد يستغرق أكثر من أسبوعين، بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا».

وبدأ باشاغا الأسبوع الماضي مشاورات موسعة لتشكيل حكومته الجديدة، في حين لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

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