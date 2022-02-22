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وفاة طفلين شقيقين جراء انفجار لغم أرضي في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 11:04 مساء
وفاة طفلين شقيقين جراء انفجار لغم أرضي في عين زارة
الإسعاف تنقل مصاب جراء انفجار لغم أرضي في عين زارة, 21 نوفمبر 2020. (جهاز الإسعاف والطوارئ)
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لقي طفلان شقيقان حتفهما، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي في ضواحي العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، إن الطفلين توفيا بجوار منزلهم في منطقة عين زارة دون مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأفادت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الطفلين هما: معاد أبوراس وشقيقته فيداء أبوراس. وعلى الفور قامت فرق الهندسة العسكرية بإجراء مسوح للمنطقة، لإزالة مخلفات الحرب.

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وخلال الفترة الماضية، باشرت هيئة السلامة الوطنية عمليات في عدة مناطق لحصر وتفكيك المفرقعات ومخلفات الحرب، في وقت تقول منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.

وفي يوليو الماضي، كشفت حكومة الوحدة الوطنية، أن نحو 35 منطقة يشتبه أنها ملوثة بالألغام والمخلفات الحربية، سيجري استهدافها بعمليات مسح ميداني من قبل المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية، بحسب ما نشرته الحكومة، عبر صفحتها على «فيسبوك».

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