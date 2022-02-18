المنفي: الهجرة غير الشرعية تستنزف موارد ليبيا ويجب ألا نكون «حارسا لأوروبا»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الاتحاد الأوروبي للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية معتبرا أنها «تستنزف موارد ليبيا أمنيا واقتصاديا قبل أوروبا»، مطالبا بـ«عدم جعل ليبيا حارسا لأوروبا، بالرغم من ظروفها الصعبة».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، على هامش القمة السادسة الإفريقية - الأوروبية، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأكد المنفي، ضرورة العمل المشترك لتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة مراعاة أوضاع المهاجرين، وضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

فيما تباحث الطرفان حول نتائج القمة الأفريقية الأوروبية، والعلاقات الليبية – الأوروبية، كما ناقشا آفاق التعاون المشترك الليبي - الأوروبي، وما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات لدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

كذلك ناقش المنفي وميشيل، سبل حلحلة الأزمة الليبية، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وفي وقت سباق من اليوم، أكد المنفي، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أهمية «تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ما ينعكس إيجابا على استقرار مصر وأمنها»، وذلك على هامش القمة نفسها، حيث بحثا آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى «استمرار العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين في مختلف المجالات».

أيضا بحث المنفي مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، تطورات الوضع في ليبيا، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

- قيس سعيد يلتقي المنفي.. والجرندي ومسؤول أوروبي يؤكدان ضرورة إنجاح المسار السياسي الليبي

- المنفي والسيسي يؤكدان أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن قيس سعيد أجرى، مساء الخميس، سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في الحفل الافتتاحي للدورة السادسة للقمة المنعقدة يومي 17 و18 فبراير الجاري، جمعته بكل من المنفي، والرؤساء الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، والإيفواري، الحسن واتارا، والنيجيري، محمد بوخاري.

وتناولت المحادثات الاستحقاقات الثنائية المقبلة مع هذه الدول وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة معها في عدة مجالات، وفق ما ذكر البيان ذاته.