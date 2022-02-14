الدبيبة: تكليف لجنة بخصوص مقترح قانون الانتخابات.. وإعلان خطة «عودة الأمانة» نهاية الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل، حليمة عبد الرحمن، تتولى اختيار فريق قانوني سيقترح قانونا للانتخابات.

وأضاف الدبيبة أن المقترح سيكون ضمن خطة «عودة الأمانة» للشعب، التي سيعلن تفاصيلها نهاية الأسبوع، حسب كلمته في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، وفق مقطع فيديو على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

وسبق أن تحدث الدبيبة عن ملامح تلك الخطة، السبت الماضي، مشيرًا إلى أنه بالإمكان أن «إجراء الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور في تاريخ واحد».

وأضاف أن الطبقة السياسية التي سيطرت على ليبيا خلال العشرة أعوام الماضية «استحوذت على المال والقرار»، واصفا قرار البرلمان تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة بأنه «هو عبث يشوبه التدليس والتزوير من قلة من المجلس تسيطر عليه بالمغالبة وانعدام الشفافية والنزاهة».