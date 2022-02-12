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الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 02:35 مساء
الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير
الدبيبة متحدثا في ملتقى «أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل في بلدية رقدالين»، 12 فبراير 2022. (بث مباشر)
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حدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، 17 فبراير موعدًا للإعلان عن خطة سياسية تحت عنوان (عودة الأمانة للشعب) بشأن الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أنه بالإمكان أن «تجري الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور في تاريخ واحد».

جاء ذلك بعد 48 ساعة من قرار البرلمان تكليف وزير الداخلية الأسبق، المترشح لانتخابات الرئاسة، فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة، ويشارك الدبيبة في ملتقى «أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل في بلدية رقدالين». وقال «الانتخابات السريعة هي الحل ولا للتمديد».

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن «طبقة سياسية سيطرت على ليبيا خلال العشرة أعوام الماضية استحوذت على المال والقرار، وهي الوجوه نفسها الذين يتحاربون ثم يتقاسمون الغنيمة». وأعاد الدبيبة وصف ما حدث في البرلمان خلال جلسة الخميس بأنه «هو عبث يشوبه التدليس والتزوير من قلة من المجلس تسيطر عليه بالمغالبة وانعدام الشفافية والنزاهة».

ماذا حدث في جلسة النواب الخميس ؟
وكلف مجلس النواب، الخميس، فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا، بعدما صوت المجلس «بالإجماع» على اختياره للمهمة. وتعهد باشاغا في كلمة له بمطار معيتيقة فور وصوله إلى طرابلس الليلة الماضية بتشكيل حكومة ممثلة لجميع الأطراف، معربًا عن ثقته بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

في المقابل، قال الدبيبة، إنه «لا يزال يمارس عمله وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس»، مضيفًا أن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف»، وفق ما أكده خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الأحرار».

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