وزير الداخلية يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، مساء اليوم الأحد، بمطار معيتيقة الدولي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حالياً.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي محمد التركي.

- رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا تستمر يومين

وعقب الاستقبال رافق الوزير رئيس الوزراء الفلسطيني لمكان إقامته بطرابلس، وفق منشور عبر صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال اشتية عبر صفحته على «فيسبوك» إن زيارته إلى ليبيا «معدة مسبقًا» و«تستغرق يومين» وسيجري خلالها «محادثات مع المسؤولين الليبيين، حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية».

وأضاف أنه سيلتقي «خلال الزيارة رئيس مجلس الرئاسة، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب»، منوهًا بأنه والوفد المرافق له سيوقع «في الختام اتفاقات بين فلسطين وليبيا في مجالات متعددة».

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. الأحد 13 فبراير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. الأحد 13 فبراير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)