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وزارة الداخلية: موكب الدبيبة تعرض لاعتداء مسلح بسوق الجمعة الليلة الماضية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 06:30 مساء
وزارة الداخلية: موكب الدبيبة تعرض لاعتداء مسلح بسوق الجمعة الليلة الماضية
الناطق باسم وزارة الداخلية أثناء تلاوة بيان الوزارة بشأن الاعتداء المسلحة على موكب رئيس الحكومة. (فيديو)
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أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء الخميس، أن موكب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة «تعرض لاعتداء مسلح بمنطقة سوق الجمعة من قبل أشخاص يستقلون سيارة نوع (تويوتا كاميري) من دون لوحات معدنية»، مشيرة إلى أن الحادث لم ينتج عنه أي أضرار بشرية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الحادث وقع «في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم الخميس، وعند الساعة الثانية عشرة و55 دقيقة بعد منتصف الليل» وذلك «عقب الوقفة الاحتجاجية بميدان الشهداء حول مجريات الأحداث السياسية في البلاد».

وقالت وزارة الداخلية «إن ما حدث يزعزع الأمن ويقوض العملية السياسية»، منبهة إلى أنه «ليس من مصلحة الليبيين حدوث مثل هذه الاعتداءات وخصوصا في هذه المرحلة».

وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها لـ«هذا العمل الإجرامي»، مؤكدة أنها باشرت «التحقيق في الواقعة بإشراف المحامي العام وسيتم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة» كما أكدت أن «القانون سيطال كافة الأعمال الإجرامية في أي وقت وفي أي مكان حتى تنعم البلاد الاستقرار».

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