الخارجية تنفي استقالة نجلاء المنقوش

القاهرة - بوابة الوسط

نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «ما يتداول من أنباء عن استقالة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش من منصبها».

وحسب منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دعت الوزارة إلى تحري الدقة في الحصول على المعلومة وأخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة.

ولم يكن هذه المرة الأولى التي يجري فيها تداول أنباء عن استقالة الوزيرة، ففي يوليو الماضي نفت وزارة الخارجية حول ما أثير حول تقديم المنقوش استقالتها.

وقالت الوزارة في بيان، إنها لاحظت انتشار العديد من «الشائعات العارية عن الصحة» على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، إضافة إلى ما تردد حول صدور قرارات تعيين مستشارين في السفارات.