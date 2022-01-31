«مركز سبها»: كوادرنا الطبية لم تحصل على مستحقاتها المادية طوال العام 2021

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

قالت الناطقة باسم مركز سبها الطبي، حليمة الماهري، إن الكوادر الطبية العاملة بالمركز لم تحصل على مستحقاتها المادية طوال العام 2021 رغم ضغوط العمل المستمرة بسبب الوضع الوبائي في ظل جائحة «كورونا»، مشددًا على أهمية حصولهم على مستحقاتهم، خاصة العاملين منهم بمراكز العزل والفلترة.

وأضافت الماهري لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن تداعيات الوضع الوبائي خلال الموجة الرابعة لفيروس «كورونا» بدأت تظهر مبكرًا خلال شهر يناير الجاري، «بتردد عدد كبير من الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا على المركز»، مشيرة إلى أن «بعض الحالات الموجبة تكون بحاجة إلى رعاية طبية، خاصة من يحتاجون إلى غسيل كلوي، فيما تغادر حالات أخرى المركز للرعاية المنزلية».

- «سبها الطبي»: الحالات الموجودة بمركزي العزل والفلترة لم تتأكد إصابتها بفيروس كورونا

وذكرت الماهري أن مركز سبها الطبي سجل خلال الموجة الرابعة لفيروس كورونا «بعض الإصابات بين الكوادر الطبية التي لم يتم تسييل مستحقاتها المادية طوال العام الماضي 2021»، مشددة على أن «هذا الأمر في غاية الأهمية لكل العاملين بمراكز العزل والفلترة».

ولفتت الناطقة باسم مركز سبها الطبي إلى أهمية تفهم الوضع بالمركز «خصوصًا أنه لا يمكن لهذه الكوادر العمل بنقاط طبية أخرى طالما أنها تقوم برعاية مرضي فيروس كورونا وأيضًا لحرصهم الشديد على عدم نقل أي عدوى».

وأشارت الماهري إلى أن ما فاقم من الوضع الوبائي هو عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس، ما ترتب عليه «تداعيات خطيرة جدًّا»، داعية المواطنين إلى الالتزام خصوصًا عند التردد على مركز سبها الطبي.