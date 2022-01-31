وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

القاهرة - بوابة الوسط

وصف وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، ماركو مينيتي، الأزمة الليبية بـ«المثال الصارخ» لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير، مكررًا تحذيره من تقسيم البلاد إلى منطقتي نفوذ «روسي مصري» من جهة، و«تركي قطري» من جهة أخرى.

وأشار مينيتي في هذا الصدد، بمقال صحفي نشره اليوم الإثنين، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إلى أن «المجتمع الدولي توهم بأن في 24 ديسمبر الماضي، الذكرى السبعين من استقلال الدولة، سوف تذهب ليبيا للتصويت».

وأضاف، القيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي، أن «التصويت لم يتم ومؤجل إلى تاريخ لاحق، وحكومة الوحدة الوطنية الحالية سحب عنها الثقة بالفعل برلمان طبرق، ويعمل على تشكيل حكومة أخرى، مع خطر وجود حكومتين لا تعترف كل منهما بالأخرى».

- وزير داخلية إيطاليا السابق: ليبيا تجازف بالانقسام و«شبح التقسيم» بعد إلغاء الانتخابات

- مينيتي يحذر من تحول ليبيا لمنطقتي نفوذ أجنبي اذا لم تنظم الانتخابات في موعدها

ونبه الوزير الإيطالي الأسبق إلى أنه «في الخلفية» من ذلك يظل «شبح تقسيم البلاد إلى منطقتين نفوذ: أحدهما تحت النفوذ الروسي والمصري، والأخرى تحت تأثير تركيا وقطر».

وقبل يومين، حذر مينيتي من وقوع صدام محتمل بين حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الدبيبة، «المنتهية ولايتها»، والحكومة الجديدة التي طالب مجلس النواب بتشكيلها. منبها إلى الخطر الذي يلوح في الأفق بحدوث توترات قوية للغاية وتصدعات جديدة، بما في ذلك «توترات مناطقية» جراء تأجيل الانتخابات «بشكل نهائي» في ليبيا.

وسبق أن نوه مينيتي، في مقال افتتاحي لجريدة «لا ريبوبليكا» الإيطالية يوم 7 يناير الماضي، إلى أن «ليبيا تجازف بالانقسام» بعد إرجاء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، محذرًا كذلك من أن «هناك خطر حدوث تصدعات جديدة» في ليبيا، «مع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، الذي لا ينوي ترك المشهد وبقية الأطراف الأخرى، من المشير حفتر إلى فتحي باشاغا، ومن معيتيق إلى عقيلة صالح، الذين يفكرون بأن تفويض حكومة الوحدة الوطنية الحالية استنفد بشكل لا يمكن إصلاحه»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.