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عميد سرت يزور مركز الفلترة ويبحث احتياجاته العاجلة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 28 يناير 2022, 04:48 مساء
عميد سرت يزور مركز الفلترة ويبحث احتياجاته العاجلة
عميد بلدية سرت، مختار المعدانى، مع رئيس مركز الفلترة، هيثم بن غرسة, (بوابة الوسط)
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زار عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مركز الفلترة في البلدية، لمتابعة سير العمل لحالات الاشتباه في كورونا المترددة على المركز.

وجاءت الزيارة ضمن المتابعة الميدانية للمعداني، خاصة فيما يتعلق بالوضع الوبائي في منطقة سرت.

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وذكر مراسل «الوسط»، أن عميد البلدية التقى خلال الجولة رئيس مركز الفلترة، هيثم بن غرسة، واستمع إلى احتياجات المركز والحالات المترددة.

وأصدر عميد بلدية سرت، تعليماته الفورية لتوفير النواقص عن طريق الخدمات الصحية سرت والسوق المحلية.

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