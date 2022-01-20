«التعليم» تبحث تأهيل المدارس المدمرة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المكلف أحمد أبوخزام، الأربعاء، ملف العملية التعليمية ببلدية سرت والصعوبات والعراقيل التي تُواجهها، خلال لقائه عميد البلدية مختار المعداني وبحضور عضو المجلس البلدي صالح عيادة.

وأوضح عميد بلدية سرت أن الاجتماع تطرق إلى موضوع المدارس المدمرة في سرت، ومدارس الصفيح في محلات الجزيرة بحي 700 ومحلة الزعفران بمنطقه 7 ك، ومحلة القبيبة بمنطقة الثلاثين ومحلة القرضابية بمنطقة النويجية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وأكد وزير التعليم أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة الصعاب والمشاكل التي يواجهها قطاع التعليم في سرت.

وخلال السنوات الماضية، تولى صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا صيانة عدد من المدارس في مدينة سرت.