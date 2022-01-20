Atwasat

«التعليم» تبحث تأهيل المدارس المدمرة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 01:56 صباحا
«التعليم» تبحث تأهيل المدارس المدمرة في سرت
وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المكلف أحمد أبوخزام يلتقي عميد بلدية سرت مختار المعداني (وال)
alwasat radio

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المكلف أحمد أبوخزام، الأربعاء، ملف العملية التعليمية ببلدية سرت والصعوبات والعراقيل التي تُواجهها، خلال لقائه عميد البلدية مختار المعداني وبحضور عضو المجلس البلدي صالح عيادة.

وأوضح عميد بلدية سرت أن الاجتماع تطرق إلى موضوع المدارس المدمرة في سرت، ومدارس الصفيح في محلات الجزيرة بحي 700 ومحلة الزعفران بمنطقه 7 ك، ومحلة القبيبة بمنطقة الثلاثين ومحلة القرضابية بمنطقة النويجية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

- برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتولى صيانة إحدى مدارس سرت
- صندوق الأمم المتحدة الإنمائي يواصل صيانة مدارس سرت

وأكد وزير التعليم أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة الصعاب والمشاكل التي يواجهها قطاع التعليم في سرت.

وخلال السنوات الماضية، تولى صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا صيانة عدد من المدارس في مدينة سرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟

«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟
6 درجات تحت الصفر.. مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة منذ 30 عاما (صور)

6 درجات تحت الصفر.. مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة منذ 30 عاما ...
ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر
انتهت عبر «WTV».. التعاون 1 - 0 التحدي

انتهت عبر «WTV».. التعاون 1 - 0 التحدي
موت قرية عائمة في فنزويلا بعد تآكلها بالوحول

موت قرية عائمة في فنزويلا بعد تآكلها بالوحول
«إسرائيل» تدمر منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح

«إسرائيل» تدمر منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح
الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024

الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية

بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022

«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022
كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة

كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة
البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»

البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»
مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله

مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس
أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات

أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات
كاركاتير حليم - التقاعد!

كاركاتير حليم - التقاعد!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
17- (القوندي)!

17- (القوندي)!
أعلام من وطني.. قامات منسية!

أعلام من وطني.. قامات منسية!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
صنع الله: ديوان المحاسبة يتحمل المسؤولية القانونية أمام عرقلة تسييل الميزانيات لمؤسسة النفط
صنع الله: ديوان المحاسبة يتحمل المسؤولية القانونية أمام عرقلة ...
بريطانيا تحدث بيانات سفير ليبيا الأسبق لدى تشاد قرين صالح على قائمة العقوبات
بريطانيا تحدث بيانات سفير ليبيا الأسبق لدى تشاد قرين صالح على ...
مؤسسة النفط تطالب إدارة «أكاكوس» الجديدة بتصحيح وضعها المالي
مؤسسة النفط تطالب إدارة «أكاكوس» الجديدة بتصحيح وضعها المالي
اقتحام مخزن كوابل كهربائية مسروقة قبل تهريبها للخارج
اقتحام مخزن كوابل كهربائية مسروقة قبل تهريبها للخارج
مؤسسة النفط تدعم قطاع المياه ببلدية الحرابة
مؤسسة النفط تدعم قطاع المياه ببلدية الحرابة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
المزيد
«التعليم» تبحث تأهيل المدارس المدمرة في سرت
«التعليم» تبحث تأهيل المدارس المدمرة في سرت...
258 مولودا جديدا في سرت منذ بداية يناير
258 مولودا جديدا في سرت منذ بداية يناير...
لجنة «خارطة الطريق» تبحث المسار الدستوري مع البعثة الأممية
لجنة «خارطة الطريق» تبحث المسار الدستوري مع البعثة الأممية...
مؤسسة النفط تدعم قطاع المياه ببلدية الحرابة
مؤسسة النفط تدعم قطاع المياه ببلدية الحرابة...
اقتحام مخزن كوابل كهربائية مسروقة قبل تهريبها للخارج
اقتحام مخزن كوابل كهربائية مسروقة قبل تهريبها للخارج...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط