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أبوخزام يلتقي مسؤولة بـ«يونيسف» ويبحث تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 04:13 مساء
أبوخزام يلتقي مسؤولة بـ«يونيسف» ويبحث تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية
أحمد أبوخزام خلال لقائه نائبة الممثل الخاص لمنظمة يونيسف كريستينا بروقيوليو، 27 يناير 2022ز (وزارة التعليم)
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التقى وزير التربية والتعليم المكلف أحمد أبو خزام، نائبة الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) كريستينا بروقيوليو، اليوم الخميس، لمناقشة التعاون بن الجانبين.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بطرابلس، آلية تفعيل خطة العمل مع المنظمة وتشكيل فريق العمل لضمان التعاون الوثيق، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود ووكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات علي التبروري.

- أبوخزام يتسلم مهام وزارة التعليم.. ويؤكد: توزيع الكتب المدرسية «أمن قومي»

وفي 23 ديسمبر الماضي، تسلم أبوخزام مهام منصبه كوزير مكلف خلفًا للوزير المحبوس احتياطيا موسى المقريف على خلفية أزمة طباعة الكتاب المدرسي. وشدد الوزير المكلف حينها على ضرورة وضع عملية تضمن السرعة في عملية طباعة وتوزيع الكتب المدرسية التي وصفها بـ«قضية أمن قومي».

أحمد أبوخزام خلال لقائه نائبة الممثل الخاص لمنظمة يونيسف كريستينا بروقيوليو، 27 يناير 2022ز (وزارة التعليم)
أحمد أبوخزام خلال لقائه نائبة الممثل الخاص لمنظمة يونيسف كريستينا بروقيوليو، 27 يناير 2022ز (وزارة التعليم)
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