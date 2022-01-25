Atwasat

إخلاء قطعة أرض مملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة بمنطقة أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 09:39 مساء
إخلاء قطعة أرض مملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة بمنطقة أبوسليم
قوة انفاذ القانون بموقع قطعة الأرض المملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمارات القابضة. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، إخلاء قطعة أرض مملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة بمنطقة أبوسليم وإيقاف الأعمال الشاغلة بها من بعض المخالفين.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن عملية الإخلاء نفذتها قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بناء على تعليمات النائب العام إلى مشروع «باب طرابلس 2» بمنطقة أبوسليم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن مساحة قطعة الأرض التي أُخليت تبلغ 110 هكتارات.

- إخلاء التعديات على 150 هكتارا من أراضي الدولة في زليتن
- «الداخلية»: إخلاء مجمع الدعوة الإسلامية في طرابلس (صور)
- النائب العام: إخلاء مساحات من أراضي الغابات التابعة لأملاك الدولة

وتأتي عملية الإخلاء في إطار الحملة الأمنية التي تُنفذ من قبل الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بناء على تعليمات النائب العام بشأن إزالة التعديات الواقعة على ممتلكات الدولة.

ونجحت الأجهزة الأمنية، المكلفة من النائب العام خلال الأيام الماضية، في إخلاء عديد المباني والأراضي المملوكة للدولة في العاصمة طرابلس، وعدد من مدن المنطقة الغربية.

قوة انفاذ القانون بموقع قطعة الأرض المملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمارات القابضة. (وزارة الداخلية)
قوة انفاذ القانون بموقع قطعة الأرض المملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمارات القابضة. (وزارة الداخلية)
قوة انفاذ القانون بموقع قطعة الأرض المملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمارات القابضة. (وزارة الداخلية)
قوة انفاذ القانون بموقع قطعة الأرض المملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمارات القابضة. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية

رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي

كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي
فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا

فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
الحنين إلى الخلاء

الحنين إلى الخلاء
لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟

لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟
الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية

الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
السيسي يستقبل تبون في القاهرة

السيسي يستقبل تبون في القاهرة
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة

«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة
المندوب الأميركي: حان الوقت لتتوقف بعض الأطراف الليبية عن عقد صفقات في الكواليس

المندوب الأميركي: حان الوقت لتتوقف بعض الأطراف الليبية عن عقد صفقات في الكواليس
عقيلة صالح: المواطن لا يعنيه الدستور أو القانون.. والأهم مصير السلطة التنفيذية

عقيلة صالح: المواطن لا يعنيه الدستور أو القانون.. والأهم مصير السلطة التنفيذية
وليامز تغرد عن سهام سرقيوة قبل جلسة «النواب»

وليامز تغرد عن سهام سرقيوة قبل جلسة «النواب»
تعليقا على تصريحات وليامز بعد لقاء عقيلة.. نورلاند: واشنطن تؤيد الانتخابات أولًا

تعليقا على تصريحات وليامز بعد لقاء عقيلة.. نورلاند: واشنطن تؤيد الانتخابات أولًا
وليامز لعقيلة صالح: لن يكون هناك حل لشرعية المؤسسات الليبية إلا من خلال الانتخابات

وليامز لعقيلة صالح: لن يكون هناك حل لشرعية المؤسسات الليبية إلا من خلال ...
كاركاتير حليم - الفقراء و«أصحاب الفخامة»

كاركاتير حليم - الفقراء و«أصحاب الفخامة»
مجموعة «إرميس» ترفع دعوى قضائية على شخص صمم نسخا افتراضية من حقائبها

مجموعة «إرميس» ترفع دعوى قضائية على شخص صمم نسخا افتراضية من حقائبها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بليحق: التشاور بين مجلسي النواب والدولة مستمر لتحقيق توافق سياسي
بليحق: التشاور بين مجلسي النواب والدولة مستمر لتحقيق توافق سياسي
«التعليم العالي» تحدث شروط الإيفاد للدراسة العليا بالخارج
«التعليم العالي» تحدث شروط الإيفاد للدراسة العليا بالخارج
«الصحة»: تخصيص 100 مليون دولار لعلاج مرضى ضمور العضلات
«الصحة»: تخصيص 100 مليون دولار لعلاج مرضى ضمور العضلات
العابد وصنع الله يستعرضان تحديات قطاع النفط
العابد وصنع الله يستعرضان تحديات قطاع النفط
إخلاء قطعة أرض مملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة بمنطقة أبوسليم
إخلاء قطعة أرض مملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
الدبيبة: المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لضبط الحدود
الدبيبة: المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لضبط الحدود...
السفير الليبي الجديد في أبوظبي يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى الخارجية الإماراتية
السفير الليبي الجديد في أبوظبي يقدم نسخة من أوراق اعتماده ......
في اتصال مع لودريان.. سامح شكري يؤكد أهمية عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة
في اتصال مع لودريان.. سامح شكري يؤكد أهمية عقد انتخابات ......
إخلاء قطعة أرض مملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة بمنطقة أبوسليم
إخلاء قطعة أرض مملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمار ......
العابد وصنع الله يستعرضان تحديات قطاع النفط
العابد وصنع الله يستعرضان تحديات قطاع النفط...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط