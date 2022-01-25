إخلاء قطعة أرض مملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة بمنطقة أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، إخلاء قطعة أرض مملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة بمنطقة أبوسليم وإيقاف الأعمال الشاغلة بها من بعض المخالفين.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن عملية الإخلاء نفذتها قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بناء على تعليمات النائب العام إلى مشروع «باب طرابلس 2» بمنطقة أبوسليم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن مساحة قطعة الأرض التي أُخليت تبلغ 110 هكتارات.

- إخلاء التعديات على 150 هكتارا من أراضي الدولة في زليتن

- «الداخلية»: إخلاء مجمع الدعوة الإسلامية في طرابلس (صور)

- النائب العام: إخلاء مساحات من أراضي الغابات التابعة لأملاك الدولة

وتأتي عملية الإخلاء في إطار الحملة الأمنية التي تُنفذ من قبل الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بناء على تعليمات النائب العام بشأن إزالة التعديات الواقعة على ممتلكات الدولة.

ونجحت الأجهزة الأمنية، المكلفة من النائب العام خلال الأيام الماضية، في إخلاء عديد المباني والأراضي المملوكة للدولة في العاصمة طرابلس، وعدد من مدن المنطقة الغربية.

قوة انفاذ القانون بموقع قطعة الأرض المملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمارات القابضة. (وزارة الداخلية)

قوة انفاذ القانون بموقع قطعة الأرض المملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمارات القابضة. (وزارة الداخلية)