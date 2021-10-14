«الداخلية»: إخلاء مجمع الدعوة الإسلامية في طرابلس (صور)

عناصر الشرطة أثناء إخلاء مجمع الدعوة الإسلامية في طرابلس، 14 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إخلاء مجمع الدعوة الإسلامية الواقع بالقرب من المدينة الرياضية ببلدية الأندلس في طرابلس.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس إن فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت بعملية الإخلاء صباح اليوم، وتسليمه لـ«الأمن والسلامة» التابع للجمعية بناءً على تعليمات النائب العام بهذا الخصوص.

عناصر الشرطة أثناء إخلاء مجمع الدعوة الإسلامية في طرابلس، 14 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

عناصر الشرطة أثناء إخلاء مجمع الدعوة الإسلامية في طرابلس، 14 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

عناصر الشرطة أثناء إخلاء مجمع الدعوة الإسلامية في طرابلس، 14 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

عناصر الشرطة أثناء إخلاء مجمع الدعوة الإسلامية في طرابلس، 14 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)