ضبط قارب يحمل 100 مهاجر قبالة ميناء شركة مليتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الجمعة، ضبط قارب يقل 100 مهاجر غير شرعي قبالة ميناء شركة مليتة غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة أن القارب جرى ضبطه من قِبل الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة، وبالتعاون مع حرس السواحل بنقطة مليتة للغاز صباح الجمعة.

- ضبط 21 مهاجرا مصريا غير شرعي ببئر الأشهب

- إنقاذ 72 مهاجرا من وسط البحر وإعادتهم إلى طرابلس

وأضافت الوزارة أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة بينهم أطفال ونساء، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتحفظ عليهم إلى حين إحالتهم لجهات الاختصاص.

المهاجرين الذين جرى ضبطهم على متن قارب قبالة ميناء مليتة غرب ليبيا صباح الجمعة 21 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

المهاجرين الذين جرى ضبطهم على متن قارب قبالة ميناء مليتة غرب ليبيا صباح الجمعة 21 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

المهاجرين الذين جرى ضبطهم على متن قارب قبالة ميناء مليتة غرب ليبيا صباح الجمعة 21 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

المهاجرين الذين جرى ضبطهم على متن قارب قبالة ميناء مليتة غرب ليبيا صباح الجمعة 21 يناير 2022. (وزارة الداخلية)