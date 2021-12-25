ضبط 21 مهاجرا مصريا غير شرعي ببئر الأشهب

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 25 ديسمبر 2021, 06:03 مساء
صورة للمهاجرين, (الإنترنت)

ألقت دورية تابعة لمركز شرطة الفرين، ببلدية بئر الأشهب، القبض على 21 مهاجرًا غير شرعي، من الجنسية المصرية شرق منطقة الفرين.

وقال مصدر من مديرية أمن بئر الأشهب، اليوم السبت إلى «بوابة الوسط»، دوريات أمنية خرجت من المراكز بجنوب بلدية بئر الأشهب، بتعزيزات من مركز شرطة الفرين، وذلك بتعليمات من مدير الأمن المقدم آدم عيسى.

وبحسب المصدر، وجدت الدوريات، مجموعة مهاجرين كانوا متواجدين داخل حفرة في الأرض بعد تركهم من قبل المهربين، فيما ألقت الدورية القبض عليهم، ونقلتهم لمركز شرطة الفرين.

وأضاف المصدر أن التحقيقات أظهرت أن المهاجرين لم يتناولوا الطعام منذ أيام، وكانوا مصابين بحالة من الرعب والخوف الشديد، فيما جرى التحفظ عليهم لحين إتمام إجراءاتهم القانونية لترحيلهم.

صورة للمهاجرين, (الإنترنت)
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