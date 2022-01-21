Atwasat

الزناتي يبحث تسديد الديون المستحقة للأردن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 01:07 مساء
الزناتي يبحث تسديد الديون المستحقة للأردن
من اجتماع الزناتي في عمان مع وزير الصحة الأردني، 20 يناير 2022. (وزارة الصحة)
alwasat radio

بحث وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، مع نظيره الأردني، فراس الهواري، تسديد جزء من الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح المستشفيات والمراكز الطبية الأردنية، بعد مراجعتها والتدقيق فيها عن طريق لجان المراجعة والتدقيق.

وتطرق لقاء الوزيرين، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمان، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الصحي المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة الليبية.

لجنة مراجعة ديون العلاج بالخارج تبحث آلية سداد المستحقات للأردن
- الزناتي يبحث مع وفد أردني توطين علاج التوحد في ليبيا
السفارة الليبية تتولى التنسيق المباشر في ملف علاج الليبيين بالأردن

وقال البيان إن الوزير الأردني رحب بزيارة الزناتي إلى الأردن، وأشاد بمقترحاته بشأن تطوير علاقات التعاون بين البلدين فيما يتعلق بإجراء الجراحات الدقيقة في مجال الأورام والقلب، فضلًا عن تبادل الخبرات، وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك لتدريب وتأهيل الكوادر الصحية في ليبيا.

وفي أكتوبر الماضي، بحثت لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج، في اجتماعها الثاني «آلية مراجعة الديون المستحقة لصالح الأردن تمهيدًا لسدادها». ونهاية ديسمبر، بحث السفير الليبي لدى الأردن، عبدالباسط عبدالقادر البدري، آلية حل المديونية العالقة على ليبيا في المجال الصحي للأردن.

من اجتماع الزناتي في عمان مع وزير الصحة الأردني، 20 يناير 2022. (وزارة الصحة)
من اجتماع الزناتي في عمان مع وزير الصحة الأردني، 20 يناير 2022. (وزارة الصحة)
من اجتماع الزناتي في عمان مع وزير الصحة الأردني، 20 يناير 2022. (وزارة الصحة)
من اجتماع الزناتي في عمان مع وزير الصحة الأردني، 20 يناير 2022. (وزارة الصحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
كأس ملك إسبانيا: أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من اللقب (فيديو)

كأس ملك إسبانيا: أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من اللقب (فيديو)
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة

البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)
الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»

الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»
بايدن يحذر روسيا: أي دخول عسكري لأوكرانيا سنعتبره «غزواً»

بايدن يحذر روسيا: أي دخول عسكري لأوكرانيا سنعتبره «غزواً»
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»

الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط

روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
واشنطن تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا

واشنطن تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا
محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»

محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»

المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
طفرة إصابات.. وتحذير من موجة وبائية مقبلة
طفرة إصابات.. وتحذير من موجة وبائية مقبلة
«الأرصاد»: طقس بارد.. وأمطار على الشمال الشرقي
«الأرصاد»: طقس بارد.. وأمطار على الشمال الشرقي
الدبيبة يبحث احتياجات تاورغاء
الدبيبة يبحث احتياجات تاورغاء
حادث مروري بطرابلس: حاول الفرار من مطب فاصطدم بسيارة
حادث مروري بطرابلس: حاول الفرار من مطب فاصطدم بسيارة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
المزيد
الزناتي يبحث تسديد الديون المستحقة للأردن
الزناتي يبحث تسديد الديون المستحقة للأردن...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر...
1700 حالة «كورونا» جديدة بليبيا في ارتفاع لمنحنى الإصابات
1700 حالة «كورونا» جديدة بليبيا في ارتفاع لمنحنى الإصابات...
حادث مروري بطرابلس: حاول الفرار من مطب فاصطدم بسيارة
حادث مروري بطرابلس: حاول الفرار من مطب فاصطدم بسيارة...
الدبيبة يبحث احتياجات تاورغاء
الدبيبة يبحث احتياجات تاورغاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط