الزناتي يبحث تسديد الديون المستحقة للأردن

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، مع نظيره الأردني، فراس الهواري، تسديد جزء من الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح المستشفيات والمراكز الطبية الأردنية، بعد مراجعتها والتدقيق فيها عن طريق لجان المراجعة والتدقيق.

وتطرق لقاء الوزيرين، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمان، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الصحي المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة الليبية.

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وقال البيان إن الوزير الأردني رحب بزيارة الزناتي إلى الأردن، وأشاد بمقترحاته بشأن تطوير علاقات التعاون بين البلدين فيما يتعلق بإجراء الجراحات الدقيقة في مجال الأورام والقلب، فضلًا عن تبادل الخبرات، وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك لتدريب وتأهيل الكوادر الصحية في ليبيا.

وفي أكتوبر الماضي، بحثت لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج، في اجتماعها الثاني «آلية مراجعة الديون المستحقة لصالح الأردن تمهيدًا لسدادها». ونهاية ديسمبر، بحث السفير الليبي لدى الأردن، عبدالباسط عبدالقادر البدري، آلية حل المديونية العالقة على ليبيا في المجال الصحي للأردن.

من اجتماع الزناتي في عمان مع وزير الصحة الأردني، 20 يناير 2022. (وزارة الصحة)

من اجتماع الزناتي في عمان مع وزير الصحة الأردني، 20 يناير 2022. (وزارة الصحة)