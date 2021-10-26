لجنة مراجعة ديون العلاج بالخارج تبحث آلية سداد المستحقات للأردن

من اجتماع لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج بالأردن، 26 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)

بحثت لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج، اليوم الثلاثاء، في اجتماعها الثاني «آلية مراجعة الديون المستحقة لصالح الأردن تمهيدًا لسدادها».



وعقدت اللجنة اجتماعها في مقر السفارة الليبية بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة، أحمد مليطان، والملحق الصحي بالأردن، وليد الجيلاني، والمراقب المالي بالسفارة، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

واللجنة مشكلة بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، رقم «262» لسنة 2021، وتتولى مهام مراجعة وتدقيق الديون المستحقة للجهات الدائنة بالخارج والخاصة بالعلاج والتسكين.

- لجنة مراجعة ديون العلاج بالخارج تبحث آلية سداد المستحقات لتركيا

إلى جانب إعداد تقارير محاسبية دقيقة تمهيدًا للتفاوض، وتقديم قاعدة بيانات يوضح فيها النقاط السلبية والإيجابية بالمطالبات المالية والتي تكون ركيزة للتفاوض، فضلًا عن المصادقة على أي إجراءات متخذة في السابق أو تعديلها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.



وعقدت اللجنة اجتماعها الأول منتصف الشهر الجاري بمقر المكتب الصحي في تركيا، وبحثت آلية مراجعة الديون المستحقة لصالح تركيا تمهيدًا لسدادها.