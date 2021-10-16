لجنة مراجعة ديون العلاج بالخارج تبحث آلية سداد المستحقات لتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 08:15 مساء
اجتماع لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج بالمكتب الصحي في تركيا، 15 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)

عقدت لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج، المشكَّلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اجتماعها الأول، أمس الجمعة، بمقر المكتب الصحي في تركيا.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماعات، بموجب الاختصاصات التي منحها لها القرار رقم «262» لسنة 2021، آلية مراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح تركيا تمهيدًا لسدادها.

- الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة ديون العلاج بالخارج

وحسب قرار تشكيلها، تضم اللجنة رئيسًا وسبعة أعضاء، وتتولى مهام المراجعة والتدقيق، وتقديم قاعدة بيانات، والمصادقة على إجراءات متخذة أو تعديلها.

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