الزناتي يبحث مع وفد أردني توطين علاج التوحد في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 09:40 صباحا
لقاء الزناتي مع وفد طبي أردني، 27 يوليو 2021، (وزارة الصحة)

التقى وزير الصحة علي الزناتي وفدا ممثلا عن الأكاديمية الأردنية للتوحد، لبحث آلية التعاون معهم فيما يخص توطين علاج متلازمة التوحد في ليبيا.

وتناول اللقاء تحديد آلية التعاون من خلال عقد شراء خدمة لدعم المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد فنيا، وتدريب ونقل الخبرات الأردنية للعناصر الطبية الوطنية داخليا وخارجيا، خاصة في المجالات والتخصصات غير الموجودة في ليبيا، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأكد الزناتي ضرورة توطين العلاج بالداخل، لما له من دور مهم في توطين الخبرة والعلم والخدمة، مشددا على ضرورة فتح فروع أخرى للمركز في المنطقة الشرقية، الوسطى والجنوبية.

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد الأردني زار المركز الوطني لعلاج وتشخيص أطفال التوحد، وأبدى إعجابه بضخامة المركز وتجهيزه بالأجهزة الحديثة والمطابقة للمواصفات العالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) شاهد مواجهة الاتحاد ضد السويحلي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز
رياضة محلية
على طريقة «تايسون».. ملاكم «يعض» أذن منافسه في أولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
الطفولة والمعرفة.. مدخل ورؤية يوسف الشريف في عوامل النهوض
ثقافة وفن
الذاكرة الثقافية في محاضرة بدار الفقيه
ثقافة وفن
المشري للمبعوث الأميركي: سلوك رئيس مفوضية الانتخابات أخرجه عن الحيادية ...
ليبيا
رسميا: اكتمال عقد الدور الرباعي.. وتحديد الراحلين عن الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
بالصور: رئيس المجلس الرئاسي يصل إلى الكونغو برازافيل
ليبيا
السايح: نتائج «اجتماع روما» بشأن قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية ستحال إلى...
ليبيا
نورلاند: «شجعت» المشري على التوصل إلى «حل وسط مبكر» بشأن الأساس القانوني ...
ليبيا
الرئيس قيس سعيد يرد على الاتهامات بتنفيذه انقلابا في تونس
عربى
الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يقلل فيروس كورونا مستوى ذكاء البشر؟