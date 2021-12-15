السفير الليبي يبحث حل مشكلة علاج الليبيين في الأردن

السفير الليبي لدى الأردن، عبدالباسط عبدالقادر البدري يلتقي ممثلي مركز الحسين للسرطان (صفحة سفارة ليبيا بالأردن على فيسبوك)

بحث السفير الليبي لدى الأردن، عبدالباسط عبدالقادر البدري، آلية حل المشاكل المتراكمة والمديونية العالقة على ليبيا في المجال الصحي، إضافة الى مناقشة استقبال الحالات المستعصية من المرضى الليبيين المتواجدين في الأردن، والموافقة على استقبالهم من قبل مركز الحسين للسرطان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير، اليوم الأربعاء، بمقر السفارة الليبية بالعاصمة الأردنية عمان، مع الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، يرافقه مساعد المدير العام لشؤون المرضى، ومدير قسم الطوارئ الدكتور منذر الحوارات، والمسؤول المالي بمركز الحسين للسرطان إياد عميرة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة السفارة على «فيسبوك» بأن مركز الحسين للسرطان تعهد بالنظر بشكل جدي في قبول الحالات المستعصية من المرضى الليبيين داخل الأردن ممن لم يتم قبولهم منذ فترة.

وأكد السفير عبدالباسط البدري أن التنسيق بين الجانبين سيكون من خلال السفارة الليبية بشكل مباشر، مشددًا على عدم التعامل مع الأطراف واللجان التي جرى حلها، وأربكت المشهد الصحي لليبيين داخل الأردن خلال السنوات الماضية، متعهدًا بحل كافة المشاكل والعوائق بشكل عاجل بين الجانبين.

السفير الليبي لدى الأردن، عبدالباسط عبدالقادر البدري يلتقي ممثلي مركز الحسين للسرطان (صفحة سفارة ليبيا بالأردن على فيسبوك)

السفير الليبي لدى الأردن، عبدالباسط عبدالقادر البدري يلتقي ممثلي مركز الحسين للسرطان (صفحة سفارة ليبيا بالأردن على فيسبوك)