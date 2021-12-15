السفير الليبي يبحث حل مشكلة علاج الليبيين في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 07:29 مساء
السفير الليبي لدى الأردن، عبدالباسط عبدالقادر البدري يلتقي ممثلي مركز الحسين للسرطان (صفحة سفارة ليبيا بالأردن على فيسبوك)

بحث السفير الليبي لدى الأردن، عبدالباسط عبدالقادر البدري، آلية حل المشاكل المتراكمة والمديونية العالقة على ليبيا في المجال الصحي، إضافة الى مناقشة استقبال الحالات المستعصية من المرضى الليبيين المتواجدين في الأردن، والموافقة على استقبالهم من قبل مركز الحسين للسرطان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير، اليوم الأربعاء، بمقر السفارة الليبية بالعاصمة الأردنية عمان، مع الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، يرافقه مساعد المدير العام لشؤون المرضى، ومدير قسم الطوارئ الدكتور منذر الحوارات، والمسؤول المالي بمركز الحسين للسرطان إياد عميرة.

- لجنة مراجعة ديون العلاج بالخارج تبحث آلية سداد المستحقات للأردن
- الزناتي يبحث مع وفد أردني توطين علاج التوحد في ليبيا

وأفاد بيان نشرته صفحة السفارة على «فيسبوك» بأن مركز الحسين للسرطان تعهد بالنظر بشكل جدي في قبول الحالات المستعصية من المرضى الليبيين داخل الأردن ممن لم يتم قبولهم منذ فترة.

وأكد السفير عبدالباسط البدري أن التنسيق بين الجانبين سيكون من خلال السفارة الليبية بشكل مباشر، مشددًا على عدم التعامل مع الأطراف واللجان التي جرى حلها، وأربكت المشهد الصحي لليبيين داخل الأردن خلال السنوات الماضية، متعهدًا بحل كافة المشاكل والعوائق بشكل عاجل بين الجانبين.

السفير الليبي لدى الأردن، عبدالباسط عبدالقادر البدري يلتقي ممثلي مركز الحسين للسرطان (صفحة سفارة ليبيا بالأردن على فيسبوك)
السفير الليبي لدى الأردن، عبدالباسط عبدالقادر البدري يلتقي ممثلي مركز الحسين للسرطان (صفحة سفارة ليبيا بالأردن على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. دارنس 0 - 1 الأهلي بنغازي (هيثم الجويني يسجل)
رياضة محلية
الأزمة الاقتصادية تسلب لبنان أفراح عيد الميلاد وأضوائه
اقتصاد
ريال مدريد يعلن إصابة مارسيلو ومودريتش بـ«كورونا» بعد حالتي السلة
رياضة عالمية
مشاكل القلب والجهاز التنفسي تجبر الأرجنتيني أغويرو على الاعتزال نهائيا
رياضة عالمية
هل ترتبط الأعاصير الكارثية مباشرة بالتغير المناخي؟
علوم وتكنولوجيا
مشرعون أميركيون يطالبون بمعاقبة «إن.إس.أو» الإسرائيلية
دولى
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
طبيبة أوكرانية تجري 200 عملية جراحية لمتضرري الحروب في طرابلس
ليبيا
لابورتا يكشف السبب وراء اختيار تشافي لقيادة برشلونة
رياضة عالمية
انتهت.. مواجهة برشلونة (2 × 4) بوكا جونيورز بركلات الترجيح في كأس مارادونا
رياضة عالمية
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
العراق: ميليشيات «الحشد الشعبي» تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية
عربى
كاركاتير حليم - صندوق «الانتخاصورات»
كاريكاتير
شقيق أسانغ يعبر عن خشيته من موت مؤسس «ويكيليكس»
دولى
رئيس وزراء اليابان يتحدث عن «النوم العميق» في ظل الأشباح
منوعات
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صاحب السباعية للمنتخب الليبي يتحدث عن البطولة العربية في العراق 1966