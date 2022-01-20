وليامز تعلق على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، مصرف ليبيا المركزي على المضي قدمًا في تنفيذ خارطة طريق إعادة توحيد المصرف، التي تُطبق وتُراعي المعايير والممارسات الدولية، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي الذي باتت ليبيا في أمس الحاجة إليه.

وتحدثت وليامز، عبر حسابها على «تويتر»، عن «أخبار سارة» تتعلق بالخطوات التي اتخذها المركزي لإطلاق عملية إعادة توحيد المصرف بشكل رسمي.

- «المركزي» يعلن «الانطلاق الفعلي» لعملية إعادة توحيد المصرف

- الكبير يطلع المنفي على خطة توحيد المصرف المركزي

- الصديق الكبير والحبري يناقشان «توحيد المركزي» في اجتماع مع سفراء عدد من الدول

وقالت إن هذه المبادرة «تستند إلى توصيات المراجعة المالية المستقلة للمصرف المركزي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مصرف ليبيا المركزي «الانطلاق الفعلي» لعملية إعادة توحيد المصرف، بلقاء بين محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، وذلك «تتويجًا للجهود التي بُذلت لإنجاز المهمة».

وشهد اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها، حسب بيان المصرف على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».