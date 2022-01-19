عمال مصنع «أسمنت الفتايح» يدخلون في اعتصام مفتوح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مئات العمال والإداريين بمصنع أسمنت الفتايح 20 كلم شرق مدينة درنة، الدخول في اعتصام مفتوح حتى «تتحقق مطالبهم» مع الالتزام بـ«سير العملية الإنتاجية» بالمصنع.

واحتشد عدد من العمال والإداريين، ظهر الأربعاء، بالمصنع وأصدروا بيانًا طالبوا فيه: بـ«زيادة الرواتب أسوة بالعاملين في قطاع الدولة وإلغاء نظام الرواتب الحالي وإعادة العمل بنظام الرواتب المعمول به في الدولة الليبية»، بالإضافة إلى «تفعيل نظام التأمين الصحي وفق قانون العمل الساري».

كما طالب العاملون والإداريون بمصنع أسمنت الفتايح من «المساهمين وصندوق الإنماء وهيئة الاستثمار»، بضرورة الاجتماع معهم لـ«توضيح بعض النقاط»، وفقًا لما جاء في بيانهم.

يذكر أن مصنع أسمنت الفتايح تأسس سنة 1982 كأحد المصانع التابعة لشركة الأسمنت الليبية مع خطي إنتاج تبلغ طاقتهما الإنتاجية 1.000.000 طن سنويًا من الأسمنت البورتلاندي العادي، وفي سنة 2007 باع نظام القذافي المصنع إلى مستثمر نمساوى مقرب من سيف الإسلام القذافي، وفي أبريل 2015، أعلنت مجموعة ليبيا القابضة استحواذها على أغلبية أسهم شركة الأسمنت الليبية من مجموعة «كوادراسير» النمساوية.