سفير الإمارات يؤكد للمنقوش دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية الرامية لاستقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى ليبيا، محمد الشامسي، دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، وكذلك حرصها على تعزيز وتطوير التعاون المشترك وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، بحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.

جاء تصريح السفير الإماراتي خلال استقباله من طرف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن السفير الإماراتي الجديد لدى ليبيا، محمد علي الشامسي قدم للمنقوش نسخةً من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا، ونقل لها في مستهل اللقاء تحيات وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

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وأضافت وزارة الخارجية أن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة والاستثمارات، إضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، والاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال التطوير والإعمار. كما تم الاتفاق على البدء في السماح للمواطنين الليبيين بالتقديم على التأشيرة الإماراتية إلكترونيًا دون الحاجة للتقديم في أي سفارة».

ورحبت وزيرة الخارجية بالسفير الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا متمنية له التوفيق في مهامه، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة له لأداء عمله.

المنقوش أثناء تسلمها نسخة من أوراق اعتماد السفير الإماراتي الجديد لدى ليبيا، الإثنين 17 يناير 2022. (الخارجية الليبية)

لقاء المنقوش مع السفير الإماراتي الجديد لدى ليبيا، الإثنين 17 يناير 2022. (الخارجية الليبية)

لقاء المنقوش مع السفير الإماراتي الجديد لدى ليبيا، الإثنين 17 يناير 2022. (الخارجية الليبية)