الدبيبة يتفق مع سفير الإمارات على تفعيل اللجنة المشتركة ومنح التأشيرة إلكترونيا لليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه اتفق مع سفير الإمارات لدى ليبيا، محمد الشامسي، على تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ومنح تأشيرة دخول الإمارات لليبيين إلكترونيا دون الحاجة إلى السفر لدولة ثالثة للحصول عليها.

جاء إعلان الدبيبة في تسجيل مصور نشره عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك» ظهر فيه رفقة السفير الإماراتي الجديد خلال استقباله، الإثنين، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش.

وأعلن الدبيبة في كلمته أنه اتفق مع السفير الإماراتي على «فتح البلاد بدون قيود في التأشيرات بين الدولتين»، وقال «نحن نفتح أبوابنا للأخوة الإماراتيين واليوم نطمئن كل الشعب الليبي أن دولة الإمارات فاتحة أبوابها للحصول على التأشيرة لكل الليبيين مباشرة عبر الدخول على الموقع وتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة إلكترونية».

الدبيبة يزور الإمارات لافتتاح الجناح الليبي في معرض «إكسبو»

وأضاف الدبيبة أنه اتفق أيضا مع السفير الإماراتي «على تفعيل اللجنة الليبية الإماراتية المشتركة لبناء أواصر التعاون من دون أي حدود للتعاون الاقتصادي والشركات في مجال الاستثمار»، منوها بأنه سيجري من خلال هذه اللجنة بحث «اتفاقات ومحاضر تعاون مشترك بين البلدين».

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ونوه الدبيبة إلى زيارة قريبة سيجريها إلى دولة الإمارات لافتتاح الجناح الليبي في «معرض إكسبو»، معربا عن تطلعه لاستضافة نسخة من هذ المعرض في ليبيا قريبا.

سفير الإمارات يعلن التوصل إلى تفاهمات مع حكومة الوحدة الوطنية

من ناحيته، أعرب السفير الإماراتي، محمد الشامسي، عن سعادته بلقاء الدبيبة، موضحا أنهما استطاعا الوصول «إلى تفاهمات» مع حكومة الوحدة التي اعتبرها «فاعلة وجريئة وتقدر على اتخاذ القرارات التي يمكن بناءً عليها إقامة شراكات سياسية واقتصادية».

وأعرب الشامسي عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات مع ليبيا وإفساح المجال لجميع الليبيين من أجل زيارة دولة الإمارات، وأضاف أن الإمارات ترى ليبيا «من الدول الكبيرة التي تسعى لخلق شراكات استراتيجية طويلة الأمد معها».

وقالت الحكومة، إن الدبيبة رحب في بداية اللقاء بالسفير الإماراتي الذي قدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وأبدى تطلعه لعودة البعثة الإماراتية للعمل من طرابلس لتقديم خدماتها للمواطنين الليبيين.

وأوضحت الحكومة أن لقاء الدبيبة والسفير الإماراتي جرى خلاله مناقشة استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، و«الاتفاق على البدء في السماح للمواطنين الليبيين بالتقديم على التأشيرة الإماراتية إلكترونيًا دون الحاجة للتقديم في أي سفارة».

لقاء الدبيبة مع سفير الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي، الإثنين 17 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة مع سفير الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي، الإثنين 17 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة مع سفير الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي، الإثنين 17 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)