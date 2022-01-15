Atwasat

تدشين منظومة جديدة للتراخيص في الجفارة غدا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يناير 2022, 03:28 مساء
تدشين منظومة جديدة للتراخيص في الجفارة غدا
جانب من اجتماع مدير أمن الجفارة مع متدربي دورة كيفية استخدام الأنظمة الأمنية. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة البدء في تدشين المنظومة الجديدة للتراخيص بمديرية أمن الجفارة.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إلى تسمية رئيس جديد لقسم التراخيص ومساعدين له، والبدء في العمل بالمنظومة الجديدة اعتبارًا من غدٍ الأحد.

- «الداخلية»: تفجير مخلفات الحروب المنزوعة من منطقة الجفارة

واجتمع مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف، صباح اليوم، بالأعضاءء الذين تلقوا دورة تدريبية في كيفية استخدام الأنظمة الأمنية والإدارية، وكذلك منظومة تسجيل المركبات الآلية التي يعمل على تنفيذها مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، وذلك بحضور رئيس قسم البحث الجنائي.

وجرى تكليف رئيس قسم البحث الجنائي بمتابعة ما ورد من مخرجات في الاجتماع؛ فيما حث مدير الأمن الأعضاء ببذل أقصى الجهود من أجل الرقي بمستوى العمل داخل المديرية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جانب من اجتماع مدير أمن الجفارة مع متدربي دورة كيفية استخدام الأنظمة الأمنية. (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع مدير أمن الجفارة مع متدربي دورة كيفية استخدام الأنظمة الأمنية. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية
مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»

مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011

بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011
روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة

روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة
الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»

الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة

كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة
حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا

حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا
هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية

هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية
كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة

كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟

لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة

تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك

برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة

كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على ...
الدبيبة يشارك في ختام ملتقى تدريب الأطباء الشباب (صور)
الدبيبة يشارك في ختام ملتقى تدريب الأطباء الشباب (صور)
اللافي يصل إلى مطار الأبرق للقاء عقيلة صالح
اللافي يصل إلى مطار الأبرق للقاء عقيلة صالح
منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة الهجرة غير النظامية
منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة الهجرة غير...
دخول 9 حالات إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة وتعافي 11
دخول 9 حالات إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة وتعافي 11
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد «دمى»
«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد ......
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
المزيد
انخفاض الدولار واستقرار اليورو والإسترليني في السوق الموازية
انخفاض الدولار واستقرار اليورو والإسترليني في السوق الموازية...
وزير الصحة يوجه برفع درجة الجهوزية والاستجابة في مراكز العزل
وزير الصحة يوجه برفع درجة الجهوزية والاستجابة في مراكز العزل...
تدشين منظومة جديدة للتراخيص في الجفارة غدا
تدشين منظومة جديدة للتراخيص في الجفارة غدا...
دخول 9 حالات إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة وتعافي 11
دخول 9 حالات إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة ......
منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة الهجرة غير النظامية
منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط