تدشين منظومة جديدة للتراخيص في الجفارة غدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة البدء في تدشين المنظومة الجديدة للتراخيص بمديرية أمن الجفارة.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إلى تسمية رئيس جديد لقسم التراخيص ومساعدين له، والبدء في العمل بالمنظومة الجديدة اعتبارًا من غدٍ الأحد.

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واجتمع مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف، صباح اليوم، بالأعضاءء الذين تلقوا دورة تدريبية في كيفية استخدام الأنظمة الأمنية والإدارية، وكذلك منظومة تسجيل المركبات الآلية التي يعمل على تنفيذها مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، وذلك بحضور رئيس قسم البحث الجنائي.

وجرى تكليف رئيس قسم البحث الجنائي بمتابعة ما ورد من مخرجات في الاجتماع؛ فيما حث مدير الأمن الأعضاء ببذل أقصى الجهود من أجل الرقي بمستوى العمل داخل المديرية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جانب من اجتماع مدير أمن الجفارة مع متدربي دورة كيفية استخدام الأنظمة الأمنية. (وزارة الداخلية)