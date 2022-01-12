وليامز: جميع المؤسسات الليبية تواجه أزمة في مشروعيتها

المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن «ليبيا تعاني من الأزمة والفوضى منذ 10 سنوات، وجميع مؤسساتها الوطنية تواجه أزمة في مشروعيتها».

لكنها شددت على أنه «من غير الممكن أن تُحلّ سوى عبر السماح لليبيين بالتوجه نحو صناديق الاقتراع»، وفق تصريحات أدلت بها لشبكة CNN الإخبارية، ونشرتها عبر صفحتها على «تويتر».

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وتابعت وليامز: «أنا على ثقة من أنه يمكننا الاستمرار في رفع أصوات جميع الليبيين الذين يتوقون إلى التوجه لصناديق الاقتراع، والذين يرغبون في إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة والمضي نحو مستقبل أكثر ديمومة للبلاد».

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وليامز والسفير الروسي في ليبيا، جَمشيد بولتايف، خلال لقائهما في تونس، ضرورة الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية في البلاد.