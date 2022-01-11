القطراني والمشري يبحثان ملف الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 08:01 مساء
جانب من لقاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري (صفحة المجلس على فيسبوك)

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ملف الانتخابات وما يتعلق بالقاعدة الدستورية، وفق بيانين منفصلين صادرين عن الطرفين.

ووفق بيان نشره المكتب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك»، تناول اللقاء آخر التطورات السياسية الجارية ومن بينها ملف الانتخابات، بالإضافة إلى متابعة مسار عمل الحكومة والوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه أدائها.

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وأضاف البيان أن المشري أكد استمرار التواصل والتشاور بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قبل المواطنين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للقطراني على «فيسبوك»، أن الأخير «يسعى للدفع بالمسار السياسي للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي»، لافتًا إلى أن «اللقاء ناقش التطورات الحاصلة بالمسار السياسي الجاري، وأهمها ما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي ستمكن المواطنين من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم سواء في الرئاسة أو السلطة التشريعية».

وأشار البيان إلى «التأكيد على ضرورة استمرار التواصل والتشاور بين كافة الأطراف الفاعلة لخلق أرضية مشتركة مبنية على أسس دستورية وقانونية تضمن للجميع إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون إقصاء أي طرف وبمشاركة واسعة من قبل الناخبين المسجلين لدى مفوضية الانتخابات».

جانب من لقاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري (صفحة المجلس على فيسبوك)
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