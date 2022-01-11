المشري يؤكد للسفير الإيطالي ضرورة إصدار قوانين انتخابية «توافقية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 02:01 مساء
لقاء المشري وسفير إيطاليا، 11 يناير 2022، (مجلس الدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي، المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأكد المشري، خلال اللقاء الذي عقد في طرابلس، الثلاثاء، ضرورة إصدار قانونين توافقية سليمة تُجرى على أساسها الانتخابات؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة على أسس دستورية سليمة، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جانبه، شدد السفير على أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، وضرورة تعزيز التعاون المشترك، ودعم الخطوات المتخذة لإنجاح المسار السياسي.

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كما أجرى المشري اتصالا، الثلاثاء، مع مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، دعا خلاله إلى الدفع بالمسار الدستوري من أجل إجراء انتخابات مبنية على قوانين سليمة ومدد محددة.

وأشار إلى أهمية المضي نحو العملية الانتخابية، وإيجاد السبل الكافية لحل العقبات التي تواجهها، كما أشار البيان إلى «إبداء نورلاند تأييده لهذه الخطوات» لمعالجة الانسداد الحالي في العملية الانتخابية.

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