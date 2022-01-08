النهر الصناعي: إزالة توصيلات غير شرعية بمسار أبوزيان- الرحيبات

إزالة توصيلات غير شرعية بمسار أبوزيان- الرحيبات، 8 يناير 2021. (النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، السبت، استمرار أعمال إزالة التوصيلات غير الشرعية لفتح مسار أبوزيان- الرحيبات لليوم الرابع على التوالي.

وقال عضو اللجنة الإدارية بالجهاز، أحمد الديب، إن الأعمال مستمرة رغم الظروف الجوية القاسية، معلنًا الانتهاء من أعمال الإزالة من منطقتي يفرن وظاهر الجبل وصولًا إلى منطقة الغنايمة، وفق بيان مقتضب صادر عن الجهاز.

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وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية إزالة 61 توصيلة عشوائية على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي في مناطق (الأصابعة، والقواليش، وككلة والقلعة).

إزالة توصيلات غير شرعية بمسار أبوزيان- الرحيبات، 8 يناير 2021. (النهر الصناعي)

إزالة توصيلات غير شرعية بمسار أبوزيان- الرحيبات، 8 يناير 2021. (النهر الصناعي)