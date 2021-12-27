«الداخلية»: حملة لإزالة التعديات على مسارات نقل المياه في طرابلس

سيارتا شرطة مشاركة في الحملة ضد التعديات على مسارات نقل المياه في طرابلس. (وزارة الداخلية)

قامت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بحملة في عدد من المناطق بطرابلس، اليوم الإثنين، لمنع التعديات على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

وشملت الحملة مناطق: الهيرة والرابطة وغريان والأصابعة، فيما جرى قفل عدد من التوصيلات العشوائية وكذلك مجمعات المياه التي يتم تعبئتها عن طريق هذه التوصيلات غير القانونية.

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وأشرف على تلك الحملة فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي.

وأكدت الوزارة أن الحملة مستمرة لضبط كل المخالفات والتوصيلات العشوائية التي تسببت في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس وباقي المدن بـناء تعليمات من النائب العام.

جانب من الحملة ضد التعديات على مسارات نقل المياه في طرابلس. (وزارة الداخلية)

جانب من الحملة ضد التعديات على مسارات نقل المياه في طرابلس. (وزارة الداخلية)

جانب من الحملة ضد التعديات على مسارات نقل المياه في طرابلس. (وزارة الداخلية)

جانب من الحملة ضد التعديات على مسارات نقل المياه في طرابلس. (وزارة الداخلية)