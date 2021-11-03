النائب العام يوجه بحصر التعديات على أملاك الدولة في مصراتة

النائب العام يلتقي بمسؤولي الأمن والنيابة وجهات الضبط القضائي بنطاق مدينة مصراتة.

وجّه النائب العام المستشار الصديق الصور، الثلاثاء، بحصر التعديات على أملاك الدولة، خلال لقاء بمسؤولي الأمن والنيابة وجهات الضبط القضائي بنطاق مدينة مصراتة.

حضر الاجتماع المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، ورئيس نيابة غرب مصراتة، ورئيس نيابة شرق مصراتة، ومدير أمن مصراتة، وآمر قوة المهام الخاصة بمديرية أمن مصراتة، ورئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية مصراتة ، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي مصراتة، ورئيس فرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى، ونائب آمر قوة العمليات المشتركة.

- النائب العام: إخلاء مساحات من أراضي الغابات التابعة لأملاك الدولة

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واستعرض اللقاء مؤشرات تنامي وقائع التعدي على العقارات المملوكة للدولة والجهات العامة القائمة بذاتها، وغزو الغابات العامة وأراضي المشاريع الزراعية والمناطق المصنفة بأنها سياحية في مدينة مصراتة، وفق بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك».

وقال النائب العام إن الوضع القائم «نتاج عدم فاعلية عمل منظومة الضبط القضائي والإداري وعدم اضطلاعها بدورها الذي يستهدف منع ارتكاب الأفعال الماسة بحرمة أملاك الدولة وإزالة الآثار الناجمة عنها فور ارتكابها».

وشدد على أن التصدي لهذه الظاهرة «بات يستدعي تظافر جهود الجهات المعنية بإنفاذ القانون لغرض انتظام إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبي وقائع التعدي، سيما أن التقارير الأمنية ذات الصلة كشفت عن واقع اتخاذ الجناة لبعض العقارات والأراضي المعتدى عليها محال، لارتكاب عدد من الجرائم الخطيرة مثل القتل وحجز الحرية وترويج المخدرات».

وأضاف البيان أن النائب العام «وجّه الجهات الضبطية بمباشرة إجراءات جمع الاستدلالات في مواجهة مرتكبي أفعال التعدي وفق مخطط عملي فاعل، غرضه ملاحقة الجناة وإخلاء العقارات وأرضي الغابات والمشاريع الزراعية المملوكة للدولة وإزالة آثار التعدي ووضع معالم للدلالة على حدودها، تمهيدًا لإعادة تسليمها إلى الجهات القائمة عليها تحت إشراف النيابة العامة».

النائب العام يلتقي بمسؤولي الأمن والنيابة وجهات الضبط القضائي بنطاق مدينة مصراتة.