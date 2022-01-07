إزالة 61 توصيلة عشوائية على مسارات النهر الصناعي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 01:58 صباحا
جانب من إزالة توصيلة غير شرعية على النهر الصناعي، 6 يناير 2022، (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية إزالة 61 توصيلة عشوائية على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي في مناطق (الأصابعة، القواليش، ككلة والقلعة)، وفق منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأفادت الوزارة أن ذلك جاء في إطار المرحلة الثانية لحملة إزالة تلك التوصيلات، التي ينفذها فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بناءً على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور.

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وقالت إن دوريات الفرع توجهت، الخميس، لمناطق «الأصابعة، القواليش، ككلة والقلعة»، وأزالت 61 توصيلة عشوائية، وإقفال المجمعات التي تتم تعبئتها من التوصيلات غير القانونية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، كما جرى إزالة بعض المباني التي تم إنشاؤها فوق مسارات نقل المياه خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن هذه الحملة ستستمر لتشمل كافة المناطق بالجبل الغربي.

جانب من إزالة توصيلة غير شرعية على النهر الصناعي، 6 يناير 2022، (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من إزالة توصيلة غير شرعية على النهر الصناعي، 6 يناير 2022، (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من إزالة توصيلة غير شرعية على النهر الصناعي، 6 يناير 2022، (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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