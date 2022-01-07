تطعيم 34 ألفا ضد «كورونا» في سرت خلال 2021

كمامات واقية مقدمة من منظمة الصحة العالمية لمركز عزل سرت, (بوابة الوسط)

بلغ عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» في سرت خلال العام 2021 نحو 34 ألفًا و92 شخصًا، وفق بيان صادر عن مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

ولم يحدد البيان، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، عدد متلقي الجرعة الأولى من القاح والجرعة الثانية في سرت. وإضافة إلى تطعيمات «كورونا» يرصد البيان إحصائيات خاصة بالتطعيمات الإخبارية للمواليد وتطعيمات طلاب المدارس والشهادات الصحية الصادرة للعمل والزواج.

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وحسب البيان، فقد بلغ إجمالي المطعمين من حديثي الولادة 4141 طفلًا، فيما بلغ عدد الأطفال المطعمين من أعمار شهرين إلى 18 شهرًا 25 ألفًا و939 طفلًا، فيما بلع عدد البالغين المطعمين 2768 شخصًا.

وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي جرى زيارتها ضمن أيام الصحة المدرسية 39 مؤسسة تعليمية وتلقى فيها 9190 طالبًا وطالبة التطعيم. فيما وصل عدد زيارات التفتيش الصحي للمحلات 78 زيارة.

وبالنسبة للشهادات الصحية التي صدرت لغرض العمل والزواج والدراسة فقد بلغت 10 آلاف و18 شهادة.