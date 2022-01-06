تركيب مصنع الأكسجين الجديد بمركز العزل الصحي في سرت

مصنع الأكسجين الجديد بعد تركيبه بمركز العزل الصحي في سرت. (الإنترنت)

أكد مدير مركز العزل الصحي في سرت، الدكتور عبدالله الأحول، لـ«بوابة الوسط»، الخميس، الانتهاء من تركيب مصنع الأكسجين الجديد الذي وصل قبل أيام وربطه مباشرة بالمنظومة الداخلية لمواقع الإيواء بالمركز من أجل توفير مادة الأكسجين للمرضى.

وأشار الأحول إلى أن مصنع الأكسجين الجديد قدمته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية لدعم مركز العزل الصحي في سرت بناءً على طلب المجلس البلدي وعضو مجلس النواب عن سرت زايد هدية.

- وصول مصنع أكسجين جديد إلى مركز العزل الصحي في سرت

وأكد الأحول أن مصنع الأكسجين يتمتع بجودة عالية وتقدر إنتاجيته بنحو 24 ألف متر مكعب في الساعة ما يكفي احتياجات مركز العزل الصحي من مادة الأكسجين، لافتا إلى تركيب مظلة حماية للمصنع من العوامل الجوية للحفاظ عليه من الإتلاف.

وتوجد بمركز العزل الصحي في مدينة سرت أربع حالات مرضية تتلقى العلاج من مضاعفات فيروس كورونا، ويُجرى متابعتها من قِبل الطاقم الطبي العامل بالمركز.

مصنع الأكسجين الجديد بعد تركيبه بمركز العزل الصحي في سرت. (الإنترنت)