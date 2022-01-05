وفد أمني يزور مكتب الترحيل بمطار مصراتة والميناء البحري

وفد أمني يزور مكتب جهات أمنية في مصراتة, 5 يناير 2021. (وزارة الداخلية)

زار مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، عميد البشير بالنور، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، محمد الخوجة، منفذ ميناء مصراتة البحري وفرع الإدارة العامة لأمن السواحل مصراتة، ومقر إدارة المهام الخاصة بالإدارة العمليات الأمنية.

وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم، إن الوفد الأمني الذي قام بالزيارة ضم أيضًا مدير إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مقدم محمد الضراط، وقائد قوة العمليات المشتركة رائد عباس الكردي.

وبحسب البيان، زار الوفد، مكتب الترحيل التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية بمطار مصراتة الدولي.

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ولفت البيان إلى أن الجولة جاءت بناء على تعليمات وزير الداخلية، لتفعيل مقرات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والإدارة العامة لأمن السواحل لتمكينها من أداء المهام المكلفة بها، والوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه هذه الجهات، ووضع الحلول لها بما يساهم في إنجاح العمل والمهام المكلفة بها.

وأكد الوفد أن العمل مستمر لحين استكمال المهام المكلفين بها حسب تعليمات الوزير بالخصوص.

وفد أمني يزور مكتب جهات أمنية في مصراتة, 5 يناير 2021. (وزارة الداخلية)

وفد أمني يزور مكتب جهات أمنية في مصراتة, 5 يناير 2021. (وزارة الداخلية)

وفد أمني يزور مكتب جهات أمنية في مصراتة, 5 يناير 2021. (وزارة الداخلية)