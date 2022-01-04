وزير الداخلية يبحث آليات إعمال حقوق الإنسان في العمل الأمني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 05:51 مساء
وزير الداخلية، خالد مازن، مع مدير مكتب حقوق الإنسان عميد دكتور فؤاد الباشا, 4 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، مع مدير مكتب حقوق الإنسان عميد دكتور فؤاد الباشا، الإجراءات المتخذة لإعمال حقوق الانسان في العمل الأمني، تنفيذًا لالتزامات الوزارة الدولية والمحلية.

واستمع الوزير خلال، اللقاء الذي عُقِد صباح اليوم الثلاثاء، لـ«شروح وافية»، عن جهود المكتب خلال الأشهر الماضية، ونتائج الزيارات الميدانية لعديد المكونات التابعة للوزارة، وفق بيان للوزارة أمس.

- مازن يتابع خطة ميكنة وزارة الداخلية

والأحد، ناقش مازن، مع مدير مركز المعلومات والتوثيق العقيد البهلول شنانة، خطة ميكنة وزارة الداخلية، وربط مديريات الأمن، ونظام إصدار الحالة الجنائية بفروع جهاز المباحث الجنائية على مستوى ليبيا لتسهيل الخدمات للمواطنين.

وأفادت الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تطرق إلى «مناقشة العراقيل التي تواجه المركز ووضع الحلول بما يساهم في الرقي بمستوى أداء وزارة الداخلية فنيًا وتقنيًا».

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