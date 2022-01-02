الصليب الأحمر: مساعدات نقدية لـ7200 عائلة نازحة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 03:10 مساء
تسليم مساعدات نقدية لأسر نازحة في ليبيا في العام الماضي، في صور منشورة بتاريخ 2 يناير 2022. (الصليب الأحمر: تويتر)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، تقديم مساعدات نقدية ​لأكثر من 7200 عائلة نازحة في ليبيا الأسابيع الماضية، لمساعدتهم على تحمل تكاليف الإيجار الباهظة.

وأوضحت اللجنة، في تغريدة عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «النازحين لا يزالون يعانون عواقب النزاع حتى بعد توقف القتال. والوضع الاقتصادي المتدهور الذي يزيد الأمر سوءًا»

- وزارة الخارجية تناقش مساهمات اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في الجنوب
- «الصليب الأحمر» تقدم مواد إغاثية لنحو 550 أسرة ببلدة أوال قرب غدامس
- المنفي لرئيس «الصليب الأحمر»: «الرئاسي» سيركز على ملف المهجرين داخل ليبيا وخارجها

وتعهد الصليب الأحمر - حسب التغريدة - «بمواصلة الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفًا في ليبيا في العام 2022 لمساعدتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية والحفاظ على كرامتهم».

وقدمت المنظمة الإنسانية الدولية، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، مساعدات إنسانية لـ647 عائلة متضررة في مناطق أبونجيم، زمزم وأبوقرين، مطلع ديسمبر الجاري. شملت المساعدات التي قُدمت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، سلات غذائية ومواد نظافة؛ وذلك لدعم صمود هذه العائلات وفق البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر «WTV».. الاتحاد 0 - 1 المحلة
رياضة محلية
تشاد: انطلاق «الحوار الوطني» في 15 فبراير.. ومعارضون يرفضون المشاركة
دولى
أميركا: ثلوج تساعد على إخماد حرائق دمرت أكثر من 500 منزل في كولورادو
دولى
«إندبندنت» البريطانية: «تجميد الوضع الراهن» أفضل سيناريو في ليبيا حاليا
ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
ليبيا
العراق: الإمساك بنمر نادر في منطقة جبلية
علوم وتكنولوجيا
عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟
ليبيا
وثائق سرية تكشف حجم وقيمة الدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي منذ العام 1973
ليبيا
كاركاتير خيري - لعبة «بو سعدية» وصندوق الانتخابات
كاريكاتير
صحيفة: لقاح ياباني ضد «كورونا» يعطي مناعة مدى الحياة
طب وصحة
حصاد الدولار في السوق الرسمية 2021: صعود قياسي بنسبة 345%.. وتقليص الفارق مع ...
ليبيا
حصاد 2021: بدايات متفائلة بعد تشكيل «حكومة الوحدة» وصدمة «24 ديسمبر» تكتب ...
ليبيا
كاركاتير حليم - احتفال المسؤولين بالعام الجديد 2022
كاريكاتير
الكاتب والمؤرخ «كارافانو» يطالب بايدن بالتركيز على ليبيا.. وبناء تحالف مع ...
ليبيا
حصاد العام.. كتاب ليبيون يسردون حصيلة قراءاتهم
ثقافة وفن
الرياضة الليبية تجني 6 مكاسب قبل وداع 2021
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: متقاسمو السلطة يدفعون الانتخابات إلى نفق التأجيل
ليبيا
لماذا اشتعلت أسعار الطاقة في 2021؟
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحقيقة وراء العلاج بـ«الأحجار الشافية»