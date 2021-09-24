المنفي لرئيس «الصليب الأحمر»: «الرئاسي» سيركز على ملف المهجرين داخل ليبيا وخارجها

لقاء المنفي ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 24 سبتمبر 2021، (المكتب الإعلامي للرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنه مستعد لتقديم الدعم اللازم للصليب الأحمر في ليبيا، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، ضمن نطاق القانون الدولي، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي، سيركز على ملف المهجرين داخل ليبيا وخارجها، لضمان عودتهم لمدنهم وأهاليهم، ومعالجة أوضاعهم، منوها بأن إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها، كان عاملا إيجابيا ومهما في هذا الملف.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، بحضور مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وملفات حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي».

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وأشاد المنفي بدور الصليب الأحمر، على المستويين الدولي والمحلي في المحافظة على حقوق الإنسان، مشيرا إلى عمل «الرئاسي» في هذا السياق، وحرصه على إطلاق بعض المساجين والمحتجزين، وهي خطوة إيجابية على طريق المصالحة الوطنية في البلاد.

من جهته، أشار ماورير إلى استعداد اللجنة لتقديم جميع أوجه المساعدة في المجالات الإنسانية، والعمل في إطار القانون الدولي واتفاقية جنيف لحقوق الإنسان، من أجل حماية المدنيين، وضمان تمتع الشعوب بحقوقها وحريتها، بالتعاون مع الحكومات المعنية.