وزارة الخارجية تناقش مساهمات اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 09:07 صباحا
جانب من لقاء كيل وزارة الخارجية عمر كتي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا جون مارتي، طرابلس، 27 أكتوبر 2021 (الوزارة)

اجتمع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا جون نيكولا مارتي، لبحث أعمال اللجنة في دعم القطاع الطبي بالجنوب.

عُقِد اللقاء بمقر وزارة الخارجية في طرابلس أمس الأربعاء، وتطرق إلى العمل الإنساني الذي قامت به اللجنة داخل ليبيا طيلة الفترة الماضية، والدعم المقدم من قبل اللجنة للمراكز الصحية والمستشفيات، وخاصة في المنطقة الجنوبية للمساهمة في تلبية بعض الاحتياجات الطبية للمواطنين.

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بدوره، أكد مارتي شكره لـ«الدعم الذي تقدمه حكومة الوحدة الوطنية للجنة وموظيفها لتسهيل عملها داخل الأراضي الليبية»، مشيرًا إلى عزم اللجنة عودة العمل بشكل رسمي من مقرها في طرابلس قريبًا.

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