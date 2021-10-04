«الصليب الأحمر» تقدم مواد إغاثية لنحو 550 أسرة ببلدة أوال قرب غدامس

توزيع المواد الإغاثية لأهالي بلدة أوال قرب غدامس. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا إنها قدمت مواد إغاثية لنحو 550 أسرة بمنطقة أوال قرب غدامس جنوب غرب ليبيا، شملت مواد النظافة الصحية، ومصابيح ومراوح تعمل بالطاقة الشمسية، وخيامًا وغيرها.

وأوضحت اللجنة، عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين، أن هذه المواد تهدف إلى تعويض أهالي بلدة أوال الصحراوية عن غياب الخدمات الأساسية بالمنطقة وتحسين الوضع المعيشي للسكان الذين اضطروا للاعتماد على أنفسهم وتطوير آليات تأقلم للتعايش.

وذكرت اللجنة أن «سنوات من النزوح فرضت أساليب منهكة للصمود في البلدة النائية التي فيها يضطر الأهالي لتحمل ارتفاع درجات الحرارة، وانعدام التيار الكهربائي، وقلة توافر أساسيات الحياة اليومية عمومًا».

توزيع المواد الإغاثية لأهالي بلدة أوال قرب غدامس. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)

توزيع المواد الإغاثية لأهالي بلدة أوال قرب غدامس. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)

توزيع المواد الإغاثية لأهالي بلدة أوال قرب غدامس. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)