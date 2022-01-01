مؤسسة النفط: فقدان 200 ألف برميل من الخام يوميا ولمدة أسبوع بسبب أعمال صيانة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 10:30 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، فقدان 200 ألف برميل نفط يوميًا، وخسارة فرصة بيعية تتجاوز 107 ملايين دولار؛ جراء إجراء صيانة لازمة لخط الضخ الرئيسي للخام الواصل بين حقول السماح- الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة.

وقالت المؤسسة في بيان، إن أعمال الصيانة تبدأ اعتبارًا من منتصف ليلة الأحد الموافق الثاني من يناير الجاري ولمدة أسبوع، لافتة إلى أن شركة الواحة للنفط انتهت من جميع التجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج حتى يوم الإثنين والمباشرة في عمليات معالجة وقص الأنبوب الهالك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022؛ وذلك لمدة أسبوع.

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ونبه البيان إلى حرص مؤسسة النفط والشركات التابعة لها على التقليل من فترة الصيانة والعمل بطريقة «النمط السريع» لمعاودة الإنتاج بشكل أسرع.

وذكَّر البيان بتصريحات سابقة لرئيس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، أكد فيها أن البنية التحتية في قطاع النفط أضحت في «وضع لا يمكن معه الاستمرار في التشغيل المنتظم»؛ مرجعًا ذلك إلى كثرة التسربات وتهالك التسهيلات السطحية جراء تبعات الإغلاقات غير قانونية في الأعوام الماضية فضلًا عن غياب الميزانيات المخصصة للقطاع والمعتمدة.

ونتيجة لهذا الوضع، توقع صنع الله أن تتأثر مدخولات الخزانة العامة بـ«شكل سلبي»، محملًا جهات اتخاذ القرار المسؤولية عن تعثر تسييل الميزانيات المعتمدة للعام الثاني على التوالي.

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