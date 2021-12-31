مؤسسة النفط تدعم مستشفى هراوة بسيارة إسعاف ومعدات طبية

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يلتقي مدير عام مستشفى هراوة القروي (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

قدمت المؤسسة الوطنية للنفط دعمًا لمستشفى هراوة القروي، تمثل في جهاز إشاعة ومعدات طبية أخرى، بالإضافة إلى سيارة إسعاف، مما يمكن المستشفى من تقديم خدمة أفضل لسكان هذه المناطق، وكذلك المسافرين على الشريط الساحلي.

جاء ذلك في بيان لمؤسسة النفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، على خلفية اجتماع عقده رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله مع مدير مستشفى هراوة القروي الدكتور خالد خير، ويوسف الزادمة عضو المجلس الانتقالي سابقا، ومدير مكتب العلاقات بمستشفى هراوة، عبدالله اشتيوي، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبدالدائم.

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وأضاف البيان أن اللقاء ناقش إمكانية دعم مستشفى هراوة القروي, حيث أوضح الدكتور خالد خير أن المستشفى يفتقر إلى القدرة الإيوائية وبعض المختنقات الأخرى، خاصة أنه يعتبر من المستشفيات المهمة وتغطي خدماته رقعة جغرافية كبيرة، بالإضافة إلى موقعه الخدمي المهم على طريق الشريط الساحلي.

وقال صنع الله إن مؤسسة النفط تقوم ببعض التدخلات العاجلة، خاصة في المجال الصحي، هو واجب أخلاقي تجاه سكان هذه المناطق، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة وتخفيف المعاناة عن المواطن الليبي.