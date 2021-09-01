وزير الصحة يعتمد مركز عزل هراوة وتدشين المستشفى العام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 03:29 مساء
وزير الصحة علي الزناتي، مع عميد بلدية هراوة, 1 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

قرر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، اعتماد مركز عزل هراوة، وإنشاء مستشفى هراوة العام.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم، مع عميد بلدية هراوة ورئيس لجنة «كورونا»، والذي شهد بحث الوضع الصحي بالبلدية، وفق بيان للوزارة اليوم.

كذلك شهد اللقاء مناقشة العديد من الملفات الصحية، أبرزها اعتماد بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقطاع الصحي.

والثلاثاء، أعلن الزناتي، جملة من الإجراءات لتحسين الخدمات الطبية بمدينة مصراتة ومدن الجنوب.

- «الصحة» تعلن إجراءات لتحسين الخدمات الطبية بمصراتة والجنوب

وأكد الزناتي دعمه لمدينة مصراتة من خلال «افتتاح مركزي عزل ازريق وقسم عزل الأورام بمركز مصراتة الطبي، وتوفير مصانع الأكسجين وخزانات لحفظه»، مشددًا على تلاشي الوباء بالمدينة بنسبة 90%.

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