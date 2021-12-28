«المالية» توضح تطورات صرف رواتب نوفمبر وديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 12:31 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، إحالة رواتب شهر نوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي، الإثنين الماضي، مضيفا أن مرتبات شهر ديسمبر ستحال لمصرف ليبيا قبل نهاية الأسبوع.

وطالب وكيل الوزارة في بيان الثلاثاء، موظفي الدولة بـ«عدم الالتفات والانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تبثها بعض صفحات التواصل الاجتماعي»، مضيفا أن سير العمل داخل وزارة المالية قائم على أكمل وجه بجهود موظفيها الأفاضل.

وتابع أن وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في إجازة رسمية «وما يحاك ضده عارٍ من الصحة والواقع».

ولفت إلى أن أسباب تأخر المرتبات يكمن في تنفيد البريد الوارد من الجهات العامة، من الإفراجات والمتغيرات الشهرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

- أبوجناح يكلف الشهوبي تسيير مهام وزير المالية

وفي وقت سابق من الإثنين، كلف رئيس مجلس الوزراء المكلف رمضان أبوجناح، وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي تسيير مهام وزير المالية خالد المبروك عبدالله «اعتبارًا من يوم الخميس 23 ديسمبر 2021 إلى حين عودته إلى العمل من إجازة بالخارج» وفق نص الكتاب الذي نشرته وزارة المالية الإثنين.

وأحال مدير مكتب وزير المالية عبدالسلام سعد سالم نسخة من كتاب تكليف الشهوبي تسيير مهام وزير المالية إلى وكلاء الوزارة ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وكذلك المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق ومديري ورؤساء الجهات التابعة للوزارة.

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