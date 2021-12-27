أبوجناح يكلف الشهوبي بتسيير مهام وزير المالية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح. (أرشيفية: الإنترنت)

كلف رئيس مجلس الوزراء المكلف رمضان أبوجناح وزير الموصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي بتسيير مهام وزير المالية خالد المبروك عبدالله «اعتبارا من يوم الخميس 23 ديسمبر 2021 إلى حين عودته إلى العمل من إجازة بالخارج» وفق نص الكتاب الذي نشرته وزارة المالية مساء اليوم الإثنين.

وأحال مدير مكتب وزير المالية عبدالسلام سعد سالم نسخة من كتاب تكليف الشهوبي بتسيير مهام وزير المالية إلى وكلاء الوزارة ومديروا الإدارات والمكاتب بالوزارة وكذلك المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق ومديرو ورؤساء الجهات التابعة للوزارة.