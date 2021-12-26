«التجاري الوطني» يبدأ توزيع السيولة النقدية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 26 ديسمبر 2021, 10:34 مساء
جانب من توزيع سيولة نقدية بمصرف التجاري الوطني في بني وليد (بوابة الوسط)

شرع مصرف التجاري الوطني في بني وليد، اليوم الأحد، في توزيع السيولة النقدية المخصصة لعملائه، بعد وصولها من المصرف المركزي في طرابلس الأسبوع الماضي.

وقال موظف المصرف عزالدين اللطفي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المصرف وفر سيولة نقدية للزبائن بعد تأخرها الشهر الماضي، مبينًا أن سقف السحب 2500 دينار للحساب الواحد.

- وصول 13 مليون دينار إلى المصرف التجاري الوطني في بني وليد

وأضاف أن إدارة المصرف وفرت 6 صرافين يعملون بانتظام من أجل توزيع السيولة على المواطنين من دون ازدحام أو تأخير، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع متواصلة حتى نهاية هذا الأسبوع.

جانب من توزيع سيولة نقدية بمصرف التجاري الوطني في بني وليد (بوابة الوسط)
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